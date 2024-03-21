İkinci el otoda en çok satanlar belli oldu

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlediği verilere göre, şubatta çevrim içi mecralarda 363 bin 1 kurumsal ilan yayınlandı. Bu ilanların 170 bin 457 adedi satıldı. Geçen sene aynı döneme göre ilan adetlerinde yüzde 4, satış adetlerinde yüzde 35 artış gözlendi.

İkinci el çevrim içi pazarda geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 21 bin 857 satış ile Volkswagen oldu. Böylece Fiat, uzun bir aradan sonra zirveyi Volkswagen'e devretti.

Volkswagen'i 20 bin 309 ile Renault ve 19 bin 552 ile Fiat takip etti. Satış sıralamasında 17 bin 239 adetle Ford dördüncü, 9 bin 499 ile BMW beşinci oldu. Opel 9 bin 153, Peugeot 8 bin 470, Hyundai 8 bin 192, Mercedes-Benz 8 bin 174 ve Toyota 6 bin 646 adetle ilk 10 içinde yer aldı.