İkinci el otomobilde alım fırsatı mı doğuyor? Uzman isim açıkladı...

“Sıfır ve ikinci el araçlar arasındaki fiyat makası geçtiğimiz temmuz ayına kadar çok dar bir aralıktaydı. Mesela 1,5 milyon TL’lik sıfır bir aracın 7-8 bin kilometre hatta 10 bin kilometrede temiz ikinci elinde fiyatlar 1,3 milyon TL, 1 milyon 350 bin TL seviyesindeydi. Dolayısıyla talep hep sıfır kilometre araca kaydı. Tüketici, sıfır kilometre araç fiyatına yakın ikinci el araç almaktansa yenisini alırım daha iyi dedi.