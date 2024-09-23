İkinci el otomobilde alım fırsatı mı doğuyor? Uzman isim açıkladı...
Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, "Sıfır araçlara kur farkı yansıtıldı, ikinci el fiyatlarında makas açılmaya başladı. Son çeyreğe girdiğimiz bu dönemde sene sonuna kadar ikinci el rakamlarında çok büyük artışlar olmayacak. Piyasa daha alınabilir seviyelere gelecek" dedi.
Otomotiv pazarı yılın son çeyreğine girmek üzere. Sıfır otomobil zamları, ikinci el fiyatları, yeni ÖTV değişiklikleri, döviz kurları ve bankaların teklif ettiği vade oranları vatandaşın satın alma kararlarını etkiliyor.
Yaşanan bütün gelişmeler sonucunda otomobil pazarını Türkiye gazetesine değerlendiren Hüsamettin Yalçın “Eylül ayını mercek altına aldığımızda geçen yılın aynı dönemine göre sıfır kilometre otomobil fiyatlarında yüzde 17, ikinci elde ise yüzde 15’lik artış yaşandığını görüyoruz” dedi.
Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata Genel Müdürü Yalçın, yaşanan son gelişme olarak yüzde 5,5’lik kur artışının sıfır araçlara yansıtıldığına dikkat çekerek, şunları söyledi:
“Sıfır ve ikinci el araçlar arasındaki fiyat makası geçtiğimiz temmuz ayına kadar çok dar bir aralıktaydı. Mesela 1,5 milyon TL’lik sıfır bir aracın 7-8 bin kilometre hatta 10 bin kilometrede temiz ikinci elinde fiyatlar 1,3 milyon TL, 1 milyon 350 bin TL seviyesindeydi. Dolayısıyla talep hep sıfır kilometre araca kaydı. Tüketici, sıfır kilometre araç fiyatına yakın ikinci el araç almaktansa yenisini alırım daha iyi dedi.