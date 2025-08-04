İkinci el seyahat dönemi başladı! Bütçeyi sarsmadan lüks tatil fırsatı sunuyor
Seyahat sektöründe dikkat çeken yeni bir trend, tatil planlarını yeniden şekillendiriyor: İkinci el seyahat. İade edilemeyen rezervasyonlarını kullanamayan kişilerin, bu haklarını ciddi indirimlerle başkalarına devrettiği sistem, lüks tatili daha ulaşılabilir hale getiriyor.
Artan enflasyon, belirsiz ekonomik koşullar ve seyahat masraflarının artışı yeni bir trend başlattı.
Yeni trend: İkinci el seyahat
Son dönemde popüler hale gelen yeni bir uygulama seyahat sektörünü yeniden şekillendiriyor. Yeni trend artık ikinci el seyahat oldu.
Hayal ettiğiniz tatili indirimli alma olanağı var
İki kişilik lüks bir gemi yolculuğunu orijinal fiyatından yüzde 20 indirimle rezerve ettiğinizi veya Paris'te beş gecelik bir otelde sadece 50 dolara konakladığınızı hayal edin. Kulağa gerçek olamayacak kadar güzel gelen bu akım artık gezginlerin büyük indirimlerle hayalindeki tatillere kavuşmasının en yeni yolu olarak değerlendiriliyor.