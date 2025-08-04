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  4. İkinci el seyahat dönemi başladı! Bütçeyi sarsmadan lüks tatil fırsatı sunuyor

İkinci el seyahat dönemi başladı! Bütçeyi sarsmadan lüks tatil fırsatı sunuyor

Seyahat sektöründe dikkat çeken yeni bir trend, tatil planlarını yeniden şekillendiriyor: İkinci el seyahat. İade edilemeyen rezervasyonlarını kullanamayan kişilerin, bu haklarını ciddi indirimlerle başkalarına devrettiği sistem, lüks tatili daha ulaşılabilir hale getiriyor.

İkinci el seyahat dönemi başladı! Bütçeyi sarsmadan lüks tatil fırsatı sunuyor - Sayfa 1

Artan enflasyon, belirsiz ekonomik koşullar ve seyahat masraflarının artışı yeni bir trend başlattı.

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İkinci el seyahat dönemi başladı! Bütçeyi sarsmadan lüks tatil fırsatı sunuyor - Sayfa 2

Yeni trend: İkinci el seyahat

Son dönemde popüler hale gelen yeni bir uygulama seyahat sektörünü yeniden şekillendiriyor. Yeni trend artık ikinci el seyahat oldu.

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İkinci el seyahat dönemi başladı! Bütçeyi sarsmadan lüks tatil fırsatı sunuyor - Sayfa 3

Hayal ettiğiniz tatili indirimli alma olanağı var

İki kişilik lüks bir gemi yolculuğunu orijinal fiyatından yüzde 20 indirimle rezerve ettiğinizi veya Paris'te beş gecelik bir otelde sadece 50 dolara konakladığınızı hayal edin. Kulağa gerçek olamayacak kadar güzel gelen bu akım artık gezginlerin büyük indirimlerle hayalindeki tatillere kavuşmasının en yeni yolu olarak değerlendiriliyor.

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İkinci el seyahat dönemi başladı! Bütçeyi sarsmadan lüks tatil fırsatı sunuyor - Sayfa 4

Tatil pazarları buluşma noktasına dönüştü

İkinci el seyahat pazarları hem uygun tatil arayanları hem de tatil alıp planları değişenler için bir buluşma noktasına dönüştü.

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