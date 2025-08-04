İkinci el seyahat dönemi başladı! Bütçeyi sarsmadan lüks tatil fırsatı sunuyor

Hayal ettiğiniz tatili indirimli alma olanağı var

İki kişilik lüks bir gemi yolculuğunu orijinal fiyatından yüzde 20 indirimle rezerve ettiğinizi veya Paris'te beş gecelik bir otelde sadece 50 dolara konakladığınızı hayal edin. Kulağa gerçek olamayacak kadar güzel gelen bu akım artık gezginlerin büyük indirimlerle hayalindeki tatillere kavuşmasının en yeni yolu olarak değerlendiriliyor.