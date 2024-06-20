İkinci EYT için geri sayım: Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre değişmesi masada

Bu düzenleme hayata geçerse yaklaşık 1 milyon küçük esnaf 5 yıl erken emekli olma imkanına kavuşacak. Mevcut durumda 9 bin olan Bağ-Kur prim gün sayısının 7 bin 200'e düşürülmesi planlanıyor, bu da esnafların erken emeklilik yolunu açacak.