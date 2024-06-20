İkinci EYT için geri sayım: Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre değişmesi masada
Bayram tatilinin ardından milyonlarca vatandaşın gözü Meclis'te olacak. İkinci Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için geri sayım başladı, detaylar çıkıyor. Yaklaşık 1 milyon kişiyi doğrudan etkileyecek olan ikinci EYT ile ev kadınlarına prim desteği ve çalışan annelere yıpranma payı sağlanması da gündemde. Peki ikinci EYT'den kimler yararlanacak, şartları neler? İşte detaylar...
İkinci Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için geri sayım başladı. Bayram tatilinin ardından, milyonlarca vatandaşın gözü Meclis’te olacak.
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinin ardından Bağ-Kur’lu küçük esnaflar, prim gün sayısının SSK'lı çalışanlarla eşitlenmesini talep ediyor.
Bu düzenleme hayata geçerse yaklaşık 1 milyon küçük esnaf 5 yıl erken emekli olma imkanına kavuşacak. Mevcut durumda 9 bin olan Bağ-Kur prim gün sayısının 7 bin 200'e düşürülmesi planlanıyor, bu da esnafların erken emeklilik yolunu açacak.
Bayram sonrası Meclis'te görüşülecek bu düzenlemeler, esnaf, ev kadınları ve çalışan anneler için önemli avantajlar sunmayı hedefliyor. Bu gelişmeler nedeniyle milyonların gözü kulağı Meclis’te olacak.