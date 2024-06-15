İktisadi büyüme nedir? İktisadi büyüme türleri!
İktisadi büyüme rakamla ifade edilebilen, uzun döneme dayalı kantitatif bir olgudur. İktisadi Yatırımların arttırılması, üretim artışının sağlanması ve iktisadi yapının değiştirilmesi ancak uzun dönem de mümkündür. Peki, iktisadi büyümenin türleri nelerdir? İşte detaylar…
İktisadi büyüme türleri
İktisadi büyüme türlerini dokuz grupta toplayabiliriz:
1-) Spontane büyüme
Üretim faktörleri kendiliğinden harekete geçmekte ve belli oranda bir büyüme sağlanmaktadır. Devletin ekonomiye müdahalesi asgari düzeydedir.
2-) Planlı büyüme
Kıt kaynakların hangi malların üretimine ne oranda tahsis edileceği bir plan dâhilinde yürütülür. Amaç her alanda etkinliğin sağlanması ve verimin arttırılmasıdır. Eğer, plan uygulaması tüm sektörler için zorunlu ise, otoriter planlama söz konusudur. Plan uygulaması bazı sektörler için zorunlu ise, yol gösterici planlamadan bahsedebiliriz.
3-) Kapalı büyüme
Ülkenin kendi öz kaynaklarına dayanır. Amaç dışa olan bağımlılığın yok edilmesidir. Kapalı büyümede devlet ekonomiye her bakımdan müdahalede bulunur.
4-) Açık büyüme
Bu tür büyümede uluslararası sermaye ve emek önemli bir yer tutmaktadır. Açık büyüme serbest piyasa ekonomisini benimsemiş olan tüm ülkelerde görülmektedir.