İlaç sektöründe kırmızı alarm! 'Kur farkı krizi derinleştiriyor, acilen yerli üretime geçilmeli'

25 Eylül Dünya Eczacılık Günü'nde meslek örgütleri şu mesajı verdi: "İlaca güvenli ve kolay erişimin, üretim ve tedarik zincirinin sağlamlaştırılmasının yolu yerli ve milli ilaç üretiminden geçiyor."

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan da "Eczanelerimizde ilaç yokluğunun ve ekonomik kaygıların sona ermesini istiyoruz" dedi.