İlk çocuk yardımı ödemesi yapıldı! Doğum desteğinden kimler faydalanabilecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025’i Aile Yılı ilan etmesinin ardından aileler için kritik destekler devreye alındı. Evlilik kredisinin kapsamı genişletilirken doğum ve çocuk yardımlarında önemli artışlara gidildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilk çocuk yardımı ödemesi de gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını ‘Aile Yılı’ ilan etmesinin ardından aileyi merkeze alan uygulamaların kapsamları genişletildi. Deprem bölgesinde başlayan evlilik kredisi 81 ilde yaygınlaştırılırken, doğum ve çocuk yardımlarında da önemli artışlara gidildi.
İlk çocuk yardımı ödemesi gerçekleştirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilk çocuk yardımı ödemesinin gerçekleştiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Göktaş, şu ifadelere yer verdi:
"2025 Aile Yılı vesilesiyle hayata geçireceğimiz çocuk destek programımızın ilk faydalanıcılarından olacak minik yavrumuz Aysima ile tanıştık. Geleceğimizin yapı taşı olan ailelerimizi desteklemek amacıyla; doğum ve çocuk yardımını 1. çocuk için tek seferlik 5.000 TL, 2. çocuk için her ay 1.500 TL, 3. çocuk ve sonrası için her ay 5.000 TL olarak hayata geçireceğimizi ilan etmiştik. Bugün de 3. çocuğunu kucağına alan ve bu destekten faydalanabilecek olan Çelik ailesinin hanesine 'Kahve Bahane' diyerek misafir olduk. Gözleri aydın olsun."