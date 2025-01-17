İlk çocuk yardımı ödemesi yapıldı! Doğum desteğinden kimler faydalanabilecek?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Göktaş, şu ifadelere yer verdi:

"2025 Aile Yılı vesilesiyle hayata geçireceğimiz çocuk destek programımızın ilk faydalanıcılarından olacak minik yavrumuz Aysima ile tanıştık. Geleceğimizin yapı taşı olan ailelerimizi desteklemek amacıyla; doğum ve çocuk yardımını 1. çocuk için tek seferlik 5.000 TL, 2. çocuk için her ay 1.500 TL, 3. çocuk ve sonrası için her ay 5.000 TL olarak hayata geçireceğimizi ilan etmiştik. Bugün de 3. çocuğunu kucağına alan ve bu destekten faydalanabilecek olan Çelik ailesinin hanesine 'Kahve Bahane' diyerek misafir olduk. Gözleri aydın olsun."