İlk sıra değişti: İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan hisseler...
Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta en çok geri alım yapan 10 şirket belli oldu.
Borsa İstanbul’da işlem gören bazı şirketler piyasada sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 31 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında geri alım yaptı.
Dipnot: Geçtiğimiz hafta piyasalar bayram tatili nedeniyle 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günleri işlem görmedi. Geri alımlar bu günlerin dışında kalan günlerin verilerini kapsamaktadır.
Toplam tutarlara bakıldığında geride kalan haftada en çok hisse geri alımı gerçekleştiren ilk 10 şirket ve alım tutarları şöyle gerçekleşti: