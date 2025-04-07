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  4. İlk sıra değişti: İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan hisseler...

İlk sıra değişti: İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan hisseler...

Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta en çok geri alım yapan 10 şirket belli oldu.

İlk sıra değişti: İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan hisseler... - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören bazı şirketler piyasada sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 31 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında geri alım yaptı.

Dipnot: Geçtiğimiz hafta piyasalar bayram tatili nedeniyle 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günleri işlem görmedi. Geri alımlar bu günlerin dışında kalan günlerin verilerini kapsamaktadır.

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İlk sıra değişti: İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan hisseler... - Sayfa 2

Toplam tutarlara bakıldığında geride kalan haftada en çok hisse geri alımı gerçekleştiren ilk 10 şirket ve alım tutarları şöyle gerçekleşti:

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İlk sıra değişti: İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan hisseler... - Sayfa 3

10. Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

 4,90 milyon TL

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İlk sıra değişti: İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan hisseler... - Sayfa 4

9. Tukaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

5,02 milyon TL

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