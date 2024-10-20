İlk sırayı kimse tahmin edemedi! İstanbul'da kiranın en pahalı olduğu mahalleler belli oldu
Gayrimenkul teknolojileri şirketi Endeksa verilerine göre İstanbul'da kiraların en pahalı olduğu mahalleler belli oldu.
Türkiye'de son yıllarda katlanarak artan kira fiyatlarının en çok etkilediği illerin başında İstanbul geliyor. Ortalama kira fiyatının 24 bin 900 liraya ulaştığı İstanbul'un bazı semtlerinde fiyatlar tavan yaptı.
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Gazete Duvar'ın Endeksa verilerinden derlediği habere göre, İstanbul'un 5 mahallesinde 100 metrekarelik ortalama kira fiyatı 60 bin lirayı aştı.
İşte İstanbul'da kiranın en pahalı olduğu mahalleler:
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