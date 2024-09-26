IMEI kayıt ücretine zam geliyor! Yurt dışından telefon almanın masrafı ağırlaşıyor

IMEI ÖDEMESİ TELEFON FİYATLARINA YAKLAŞACAK

2025 yılı için belirlenecek yeniden değerleme oranı ile vergi harçlarına zam yapılacak. Yurt dışından gelen telefonlar için yapılması zorunlu olan IMEI kaydı da artacak. Bu harçlara yapılan zam telefon fiyatlarına yaklaşacak.