IMEI kayıt ücretine zam geliyor! Yurt dışından telefon almanın masrafı ağırlaşıyor
Yurt dışından telefon getirmenin karlı olduğu dönemler geride kaldı. Yapılan düzenlemelerle IMEI kaydı için istenen ücret telefon fiyatlarını bile geçti. 2025 yılı yeniden değerleme oranının belirlenmesiyle vergi harçlarına yapılacak zamla masraf daha da katlanacak.
Yurt dışından telefon getirme dönemi tarih oluyor. Bir dönem pek çok kişinin karlı bulduğu bu yöntem artık geride kaldı. Yapılan düzenlemelerle IMEI kaydı için istenen ücret artmıştı.
Ancak bu kayıt dışı telefonlara talebin bu artışla birlikte azalması beklenirken aksine bu yöntemle yeni telefon alanlarda adeta patlama yaşanmıştı. Teknolojik ürünlere gelen zamlar, yurt dışı online alışverişlerdeki vergiler Türkiye’de cihaz fiyatlarını katlayınca IMEI kaydı yapmak yine karlı hale gelmişti.
IMEI ÖDEMESİ TELEFON FİYATLARINA YAKLAŞACAK
2025 yılı için belirlenecek yeniden değerleme oranı ile vergi harçlarına zam yapılacak. Yurt dışından gelen telefonlar için yapılması zorunlu olan IMEI kaydı da artacak. Bu harçlara yapılan zam telefon fiyatlarına yaklaşacak.
IMEI KAYIT ÜCRETİNE BÜYÜK ZAM GELİYOR
Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt ücreti tutarı 2024 yılında 31 bin 692 iken, 2025 yılında 45 bin 953 liraya çıkacak.