IMF'nin en büyük 10 borçlu ülkesi hangileri? Ne kadar borçları var?
IMF'ye borçlu olunan toplam küresel borçlar 2 Nisan 2024 itibariyle 149 milyar dolara yükseldi. IMF'nin kredi portföyü, zor durumdaki gelişmekte olan ekonomiler için yakın zamanda kabul edilen bir dizi kurtarma paketinin ardından daha da genişledi.
ekonomim.com'un derlediği bilgilere göre; toplamda 94 ülkenin borcu olmasına rağmen, IMF'nin en büyük 10 borçlusu hala ödenmemiş bakiyenin üçte ikisinden fazlasını (%68,8) oluşturuyor.
Arjantin, toplam 42,9 milyar dolarlık ödenmemiş borcuyla IMF'nin en büyük borçlusu konumunda. Ülkenin IMF ile uzun ve sorunlu bir ilişkisi var ve aynı derecede muhteşem çöküşler ve kurtarmalarla dolu bir geçmişe sahip.
Yüzyılın başında IMF, ülkenin zor durumdaki ekonomisini kurtarmak için 88,3 milyar dolar ayırdı. Siyasi çalkantılara rağmen dönemin başkanı Néstor Kirchner 2006 yılında borcun tamamını ödedi. 2015 yılında başkan olan Mauricio Macri, 2018 yılında IMF tarihindeki en büyük kurtarma operasyonu olan 50 milyar dolarlık kurtarma paketi için IMF'ye başvurdu. Ancak ülke kısa süre sonra kendisini yeniden zor durumda buldu ve 2022'de 44 milyar dolarlık bir kredi daha almak üzere IMF'ye geri döndü.
2023'te reform gündemiyle ezici bir seçim zaferi kazanan Arjantin'in mevcut başkanı Javier Milei'nin makroekonomik planı, IMF tarafından son yönetimlerden "çok daha iddialı" olarak övüldü. IMF yönetim kurulu, 1 Şubat'ta yayınlanan son personel incelemesinde, Arjantin'e 4,7 milyar dolarlık acil kredi verilmesini onayladı.