IMF'nin en büyük 10 borçlu ülkesi hangileri? Ne kadar borçları var?

Yüzyılın başında IMF, ülkenin zor durumdaki ekonomisini kurtarmak için 88,3 milyar dolar ayırdı. Siyasi çalkantılara rağmen dönemin başkanı Néstor Kirchner 2006 yılında borcun tamamını ödedi. 2015 yılında başkan olan Mauricio Macri, 2018 yılında IMF tarihindeki en büyük kurtarma operasyonu olan 50 milyar dolarlık kurtarma paketi için IMF'ye başvurdu. Ancak ülke kısa süre sonra kendisini yeniden zor durumda buldu ve 2022'de 44 milyar dolarlık bir kredi daha almak üzere IMF'ye geri döndü.