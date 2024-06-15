İndikatör nedir? İndikatör çeşitleri nelerdir?

CCI (Emtia kanal endeksi)

Diğer indikatörlerden farklı olarak kullanılan CCI en çok tercih edilen indikatörler arasındadır. Teknik analizde kullanılan ve bir enstrümanın istatistiksel ortalamasından gelen varyasyonları ölçen bir momentum osilatörü olan CCI genel olarak aşırı alım ve aşırı satım göstergesi olarak kullanılmaktadır.