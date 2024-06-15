İndikatör nedir? İndikatör çeşitleri nelerdir?
İndikatörler, piyasada bulunan mevcut ortamı belirlemek ve gelecekte ortaya çıkma olasılığı yüksek bulunan fiyatların devinimlerini ortaya çıkarmak adına kullanılan teknik analiz terimidir. Peki, indikatör çeşitleri nelerdir? İşte, indikatör çeşitleri...
İndikatör çeşitleri
RSI indikatör (Göreceli güç endeksi)
RSI indikatör, temelde bir varlığın fiyatındaki yüksek ya da düşük değerdeki koşulları hakkında değerlendirme yapma amacıyla kullanılır. Bu değerlendirmeyi yapmak için o varlığın son fiyat değişikliklerinde yaşanan hızıyla birlikte ve büyüklüğünü ölçmek gerekir.
MACD (Hareketli ortalamanın yakınsaması)
MACD, hareketli ortalamalar üzerinden trendin hangi yönde olduğu hakkında işaret vermektedir. Piyasanın oldukça hareketli geçtiği zamanlarda kullanılan bu gösterge ile çeşitli tavsiyelere ulaşılabilmektedir.
CCI (Emtia kanal endeksi)
Diğer indikatörlerden farklı olarak kullanılan CCI en çok tercih edilen indikatörler arasındadır. Teknik analizde kullanılan ve bir enstrümanın istatistiksel ortalamasından gelen varyasyonları ölçen bir momentum osilatörü olan CCI genel olarak aşırı alım ve aşırı satım göstergesi olarak kullanılmaktadır.
Stochastic indikatör
Stochastic indikatör ile, belli bir periyot içerisindeki düşük ve yüksek değerlerin mevcut fiyata olan yakınlığı saptanabilmektedir. Stochastic; belli bir zaman diliminin içinde yer alan kapanış değerlerini; bu dilimin en yüksek ve en düşük değerine olan yakınlıklarına göre hesaplayan osilatördür.