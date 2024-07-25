İndirim pompaya yansıdı: İşte 25 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Söz konusu gelişmelerle birlikte motorin fiyatlarında 1 lira 47 kuruşluk bir indirim yansıtıldı.

Peki, 25 Temmuz 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 25 Temmuz 2024 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: