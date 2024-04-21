ING Bank emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?
ING Bank, emekli promosyon kampanyasını güncelledi. Maaşını banka üzerinden alma taahhüdü veren emeklilere 15 bin TL'ye varan promosyon ödemeleri yapılıyor. İşte, ING Bank'ın güncel emekli promosyon kampanyası ve tüm detaylar...
Bankaların emekli promosyon kampanyaları güncellendi ve ödenen miktarlarda artışa gidildi. ING Bank da bu kapsamda emekli promosyonlarını 12 bin TL'ye kadar çıkardı. Maaşlarını banka üzerinden alacaklarını taahhüt eden tüm emekli vatandaşlar koşulsuzca kampanyadan yararlanabiliyor. İşte, ING Bank emekli promosyon kampanyası...
ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING’ye taşıyan vatandaşlar, 12.000 TL’ye varan promosyon alabilir. Ayrıca otomatik fatura talimatı da verildiği takdirde; promosyon, toplamda 15 bin TL'ye çıkabiliyor.
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 5.000 TL promosyon,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 8.000 TL promosyon,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL promosyon,
20.000 TL ve üzeri ise 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor.