İngiliz devinden 3 Türk hissesi için yeni tavsiye
İngiliz finans devi HSBC, 3 Türk perakende sektörü hisse senetleri için yeni hedef fiyatları açıkladı ve perakende şirketlerinin 2026 performansı için asgari ücret artışının kritik önemde olacağı vurgulandı.
HSBC, bugün yayımladığı raporunda Türk perakende sektörü hisseleri için hedef fiyatlarını yükseltti.
Kuruluşun raporunda, BİM, Migros ve Şok Marketler hisseleri için yatırım tavsiyeleri AL olarak sürdürüldü. Hedef fiyatlar ise revize edildi.
