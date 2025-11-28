  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. İngiliz devinden 3 Türk hissesi için yeni tavsiye

İngiliz devinden 3 Türk hissesi için yeni tavsiye

İngiliz finans devi HSBC, 3 Türk perakende sektörü hisse senetleri için yeni hedef fiyatları açıkladı ve perakende şirketlerinin 2026 performansı için asgari ücret artışının kritik önemde olacağı vurgulandı.

İngiliz devinden 3 Türk hissesi için yeni tavsiye - Sayfa 1

HSBC, bugün yayımladığı raporunda Türk perakende sektörü hisseleri için hedef fiyatlarını yükseltti.

1 | 6
İngiliz devinden 3 Türk hissesi için yeni tavsiye - Sayfa 2

Kuruluşun raporunda, BİM, Migros ve Şok Marketler hisseleri için yatırım tavsiyeleri AL olarak sürdürüldü. Hedef fiyatlar ise revize edildi.

2 | 6
İngiliz devinden 3 Türk hissesi için yeni tavsiye - Sayfa 3

Buna göre hedef fiyat,
- BİM için 690 TL'den 700 TL'ye,

3 | 6
İngiliz devinden 3 Türk hissesi için yeni tavsiye - Sayfa 4

- Migros için 650 TL'den 675 TL'ye,

4 | 6