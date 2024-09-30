İnternet alışverişi yapanlar dikkat! Kart bilgileriniz tehlikede olabilir: İşte detaylar...

Dünyanın en bilinen arama motoruyla bile internette gezinseniz yine de güvenlik riskleri ile karşı karşıya kalınabiliyor. Yakın zamanda Infostealer adlı bir zararlı yazılımın Chrome kullanıcılarının kişisel ve finansal bilgilerini çalmak için özel olarak tasalandığı bildirildi. Bu zararlı yazılım kişilerin kredi kartı bilgilerini, şifrelerini ele geçirebiliyor.