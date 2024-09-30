İnternet alışverişi yapanlar dikkat! Kart bilgileriniz tehlikede olabilir: İşte detaylar...
Kredi kartı ile internetten alışveriş yapanları, kullanıcı parolalarını tarayıcı üzerinden kaydedenleri tedirgin edecek gelişme yaşandı. Dünyada en çok kullanılan internet tarayıcısında zararlı yazılım kullanılarak kişilerin verilerine erişim sağlandığı iddia edildi. Peki bilgiler tehlikede mi? Kredi kartları için bir risk var mı? İşte konuya ilişkin detaylar...
Dünyanın en bilinen arama motoruyla bile internette gezinseniz yine de güvenlik riskleri ile karşı karşıya kalınabiliyor. Yakın zamanda Infostealer adlı bir zararlı yazılımın Chrome kullanıcılarının kişisel ve finansal bilgilerini çalmak için özel olarak tasalandığı bildirildi. Bu zararlı yazılım kişilerin kredi kartı bilgilerini, şifrelerini ele geçirebiliyor.
Bilindiği üzere Chrome gibi internet tarayıcıları şifreleri ve tüm bilgileri kendi bünyesinde kaydediyor, kişiler kolay bir şekilde tekrar kullanıcı bilgileri ve parolaları girmeden alışveriş yapabiliyor, hesaplarına erişim sağlayabiliyor.
Infostealer zararlı yazılımı güvenlik önlemlerini aşarak kullanıcılarının kişisel verilerine erişim sağlayabildiğini iddia ediyor.
Peki zararlı yazılım bilgileri nasıl ele geçiriyor, kredi kartı bilgileri ve şifreler tehlikede mi? Mağduriyet yaşanmaması için vatandaşlar nasıl önlem almalı?
"İLK AMAÇ PAROLAYI ALMAK"
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri açıklayan Siber Güvenlik Uzmanı Emrullah Akdemir şu ifadeleri kullandı: “Bir bilgisayara veya telefona bulaşan stealler isimli zararlı yazılımların ilk amacı o bilgisayar üzerindeki tutulan kayıtlı parolaları alıp, saldırganlara iletmektir.