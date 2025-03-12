İnternet üzerinden para gönderenler dikkat! Vergi borcunuz çıkabilir
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) veri takip yapay zeka destekli vergi denetim sistemi para transferlerinde yeni bir tehlikeyi doğurdu! İnternet bankacılığı ile para gönderenler dikkat! Yıllar sonra vergi borcunuz çıkabilir. Birçok kişiye e-tebligatlar gitti.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) devreye aldığı yapay zeka destekli denetim sistemi banka hesaplarında ‘diğer’ açıklamasıyla yapılan para transferini riskli işlem olarak algılıyor.
Vergi uzmanları bu tür işlemlerin yapay zeka tarafından kira geliri olarak değerlendirilebildiğini ve hesap sahiplerinin ilerleyen süreçte vergi cezasıyla karşılaşabileceğini dile getiriyor.
Habertürk’e konuşan Vergi Uzmanı Murat Bal, Örneğin ben şimdi ben kendi kardeşime para yolluyorum ve yanlışlıkla kirayı ya da 'diğer'i seçtim ve vergi cezası ile karşı karşıya kalıyorum. Bunun sebebi tamamen Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yeni devreye aldığı yapay zeka yazılımının süzgeçlemesi ile alakalı” dedi.