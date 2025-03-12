İnternet üzerinden para gönderenler dikkat! Vergi borcunuz çıkabilir

Habertürk’e konuşan Vergi Uzmanı Murat Bal, Örneğin ben şimdi ben kendi kardeşime para yolluyorum ve yanlışlıkla kirayı ya da 'diğer'i seçtim ve vergi cezası ile karşı karşıya kalıyorum. Bunun sebebi tamamen Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yeni devreye aldığı yapay zeka yazılımının süzgeçlemesi ile alakalı” dedi.