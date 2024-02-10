İPA açıkladı: İstanbul'da yaşamanın maliyeti aylık 53 bin lirayı aştı İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,29 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 53 bin lirayı geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İPA’nın Ocak ayına ilişkin ‘İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması’ yayınlandı. İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,29 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 53.058 lira olarak hesaplandı. 1 | 5

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 7,93 arttı. 2 | 5

Bir önceki yılın Ocak ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 80,29 olarak gerçekleşti. 3 | 5