İş Bankası bünyesindeki dev hastaneyi Acıbadem'e sattı!

Acıbadem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ise devrin yalnızca bir hisse alımı olmadığını vurgulayarak, "29 hastane, 15 ayakta tedavi merkezi ve 29 bin çalışana ulaştık. Bayındır ile birlikte bir kültürü ve güçlü bir altyapıyı devralıyoruz" dedi.