  4. İş Bankası bünyesindeki dev hastaneyi Acıbadem'e sattı!

İş Bankası, Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesini 55 milyon dolara Acıbadem’e devretti. Böylece, tüm hastaneler Acıbadem çatısı altına geçti.

Oda TV'nin haberine göre, Türkiye İş Bankası, sağlık sektöründe önemli bir adım attı. Banka, iştiraki olan Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesini ve yönetimini Acıbadem Sağlık Grubu’na devretti.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, satış karşılığında 55 milyon dolar ödeme alındığını açıkladı. Aran, Bayındır’a ait tüm hastanelerin de Acıbadem bünyesine geçtiğini ifade etti. 

Acıbadem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ise devrin yalnızca bir hisse alımı olmadığını vurgulayarak, "29 hastane, 15 ayakta tedavi merkezi ve 29 bin çalışana ulaştık. Bayındır ile birlikte bir kültürü ve güçlü bir altyapıyı devralıyoruz" dedi.

Yıl sonu enflasyon beklentisi

Basın toplantısında ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Hakan Aran, yıl sonunda enflasyonun yüzde 29 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

