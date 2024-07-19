İş Bankası emekli promosyonlarını artırdığını duyurdu
İş Bankası emekli promosyon rakamlarını artırdığını duyurdu. Peki yeni emekli promosyonları ne kadar oldu? İşte İş Bankası'nın güncel emekli promosyon rakamları...
İş Bankası emekli promosyon rakamlarını artırdığını açıkladı...
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Geçtiğimiz günlerde emekli maaşının 12.500 TL'ye çıkarılmasının ardından gözler emekli promosyon rakamlarına çevrilmeye başlanmıştı.
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İş Bankası'ndan hamle gecikmedi.
İşte İş Bankası'nın güncel emekli promosyon rakamları...
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10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL
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