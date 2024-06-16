İş dünyasında ‘yeşil yaka’ dönemi: İşte en çok aranan 5 pozisyon
Yeşil dönüşümün 2030'a kadar 30 milyon yeni istihdam alanı oluşturması bekleniyor. Bu dönüşüme uyum sağlamak isteyen şirketler, sürdürülebilirlik stratejilerini hayata geçirecek personel arayışına giriyor. Şirketler, bu yeşil yakalı rolleri doldurmak amacıyla eğitim programları ve kariyer planları geliştiriyor.
Küresel insan kaynakları çözümlerinde önde gelen ManpowerGroup'un yayımladığı “Yeşilleşen Çalışma Dünyası” raporuna göre, günümüzde dünya genelindeki işverenlerin %70’i, yeşil dönüşümle uyum sağlamak için gerekli yeteneklere sahip bireyleri aktif olarak işe aldıklarını veya almayı düşündüklerini ifade etti.
ManpowerGroup'un raporuna göre, katılımcılar, yeşil dönüşüm ve ÇSY’nin (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) iş dünyasında önümüzdeki beş yıl içinde en büyük istihdam artışını sağlayacak alanlar olduğuna inanıyor. Peki en çok hangi pozisyonlar aranıyor?
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