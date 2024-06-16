İş dünyasında ‘yeşil yaka’ dönemi: İşte en çok aranan 5 pozisyon

ManpowerGroup'un raporuna göre, katılımcılar, yeşil dönüşüm ve ÇSY’nin (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) iş dünyasında önümüzdeki beş yıl içinde en büyük istihdam artışını sağlayacak alanlar olduğuna inanıyor. Peki en çok hangi pozisyonlar aranıyor?