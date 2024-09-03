İş Yatırım, 19 hissede hedef fiyat ve önerilerini güncelledi
İş Yatırım, 19 şirkette hisse için hedef fiyatlarını güncellerken, tavsiyelerini de revize etti.
Güncellemede, 10 hissenin hedef fiyatı artırılırken, tavsiyelerde yeni hisselere de yer verildi. İşte, güncellenen hisseler:
Akçansa (AKCNS) için hedef fiyatını 225,69 TL'den 155,64 TL'ye düşürürken, tavsiyesini "al" olarak korudu.
Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) için hedef fiyatını 165 TL olarak korurken, tavsiyesini "tut" tan "al"a yükseltti.
Alarko Holding (ALARK) için tavsiyesini 182,47 TL hedef fiyat ile "al" olarak yeniden başlattı.
Albaraka Türk (ALBRK) için hedef fiyatını 5,7 TL'den 8,3 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu.
Arçelik (ARCLK) için hedef fiyatını 229,42 TL'den 233,97 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu.
Doğuş Otomotiv (DOAS) için hedef fiyatını 314 TL olarak belirledi, tavsiyesini tut olarak korudu.
ENKA İnşaat (ENKAI) için hedef fiyatını 47,53 TL'den 65,83 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu.
Ford Otosan (FROTO) için hedef fiyatını 1.159,59 TL'den 1.510 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu.
Mavi (MAVI) için hedef fiyatını 168 TL'den 164,98 TL'ye düşürdü, tavsiyesini "al" olarak korudu.