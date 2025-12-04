İş Yatırım, yüzde 60’ın üzerinde getiri potansiyeli gördüğü hisseleri açıkladı

BIST 100 Endeksi için raporda belirtilen teknik seviyelerin, 11.100 kısa vadeli direnç olmakla birlikte 200 günlük USD hareketli ortalamanın da bulunduğu seviye olarak orta vadeli trend açısından önem taşıdığı ifade edilirken, bu seviyenin aşılması durumunda 11.200 ve 11.330 seviyeleri diğer dirençler, 11.000 altında da 10.900 ve 10.800 destekler öne çıktı.