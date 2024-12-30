SGK Uzmanı Karakaş'tan en düşük emekli aylığı için net rakam! Kritik 'refah payı' detayı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuzdan kasıma kadar geçen 5 aylık dönemdeki enflasyon farkını yüzde 14,57 olarak açıkladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na bağlı emeklilerin maaş artış oranları ise 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerine göre belirlenecek.