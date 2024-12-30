SGK Uzmanı Karakaş'tan en düşük emekli aylığı için net rakam! Kritik 'refah payı' detayı
Yeni yıl için asgari ücret belirlendikten sonra, milyonlarca vatandaş emekli maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, en düşük emekli maaşıyla ilgili tahminlerini paylaştı ve zam oranındaki refah payının önemli bir detay olduğuna dikkat çekti.
Milyonlarca emekli, 2025 yılı için yapılacak maaş zammını büyük bir merakla bekliyor. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri, maaş artışlarını belirleyecek en önemli faktör olacak.
Asgari ücretin belirlenmesinin ardından, emekli maaşlarına ilişkin tahminler artarken, son değerlendirmeler en olası rakamları gündeme getirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuzdan kasıma kadar geçen 5 aylık dönemdeki enflasyon farkını yüzde 14,57 olarak açıkladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na bağlı emeklilerin maaş artış oranları ise 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerine göre belirlenecek.
"EMEKLİNİN BU ORANI GARANTİ ALTINDA"
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilere yapılacak zam oranlarını değerlendirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karakaş, 5 aylık enflasyon farkının yüzde 14,57 olduğunu belirterek, emeklilerin bu oranı şimdiden garanti altına aldığını ifade etti.