İsa Karakaş'tan 'taban aylık' uyarısı: “Yüzde 77 etkilenecek" dedi ve emekliyi uyardı

Kök maaş, bir emeklinin sigortalılık süresi, prim günü ve prime esas kazancı gibi kriterlere göre SGK tarafından hesaplanan gerçek maaşı temsil ediyor. Varolan emekli maaşı hesaplama sistemi, düşük prim ödeyenlerin emeklilik maaşını (kök maaşını) düşük hesaplıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, taban aylık uyarısı yaparak, Türkiye'deki mevcut emekli maaşı hesaplama sisteminin alarm verdiğini açıkladı. İşte detaylar...

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2010 yılında SSK ve Bağ-Kur kapsamında çalışanların yüzde 83’ünün primlerinin asgari ücret ya da asgari ücretin hemen biraz üzerinde bildirildiğini hatırlatarak, 2024’te bu oranın yüzde 77’ye düştüğünü söyledi.

Karakaş, "%77 ne demek? Bu, yaklaşık 16 milyon aktif sigortalının 12,3 milyonunun emekli olduğunda alacağı aylığın “neredeyse tamamen” devletin hazine desteği ilavesiyle belirleyeceği taban emekli aylığına yakın olacağı anlamına geliyor" diyerek durumu gözler önüne serdi.

Karakaş, 2008 Ekim ve sonrasında işe başlayan düşük maaşlı memurlar da dahil edildiğinde, söz konusu oranın yüzde 85’e yükseldiğini ifade etti.

SGK’nın emekli maaşı hesaplama yöntemi değişmediği sürece, ödenen prim düşük olursa emekli maaşının da düşük kalacağını ve sonuçta herkesin aynı “taban aylığı” alacağını vurguladı.

