İşe en çok alım yapan meslekler şaşırttı! İşveren çok zor bulunan çalışanlar için sıraya giriyor
Ne doktor, ne mühendis, ne yazılımcı, ne de tasarımcı. İşe en çok alım yapan meslekler artık değişti. Dünyada ve Türkiye’de hizmet ve imalat sektörü alanında işler parlıyor. Öyle ki işveren çok zor bulunan çalışanlar için sıraya giriyor, maaşları için de kesenin ağzını açıyor.
İş gücü piyasasında tercihler değişti. Araştırmalara göre son dönemde yıldızı parlayan meslekler sanıldığının aksine artık üniversite mezunları değil. Yüzbinlerce iş ilanının yayınlandığı İŞKUR’un resmi verileri de bunu gösteriyor. İşverenin peşinde koştuğu hatta kesenin ağzını açtığı gözde meslekler ara elemanlar ne doktor, ne mühendis, ne yazılımcı, ne de tasarımcı oldu.
Gelecek 10 yılın meslekleri hizmet imalat sektörünün ara elemanları oldu. Nitelikli iş arayışında düşüş yaşanırken, özellikle niteliksiz ve daha el becerisi gerektiren imalat ve hizmet sektörü eleman bulmakta zorlanıyor.
LİSTENİN ZİRVESİ İMALATTA
İmalat sanayi 708 bin 551 açık iş ile zirveye yerleşti. İŞKUR'un aylık raporuna göre, Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 793 bin 632 açık iş var. İlk 8 ayda açık işlerin yüzde 99’u özel sektörden alınan açık işlerden oluşuyor. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş imalat sanayinde görülüyor.
BU İŞİ YAPANLAR AÇIKTA KALMADI
İŞKUR verilerine göre eleman açığı olan mesleklere bakıldığında da beklenenin aksine üniversite mezunları ilk sırada değil. En çok açık iş alanı turizm ve otelcilik elemanı oldu. Turizm merkezlerindeki yaz ayı hareketliliği iş ilanlarına da yansıdı. İşveren özellikle ana sektör olan turizmde eleman bulamamaktan yakınıyor. Yabancıların Türkiye tercihi sektörü hareketlendirirken, oteller hizmette aksama yaşanmaması için en çok alım yapan sektörler arasında oldu.