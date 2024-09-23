İşe en çok alım yapan meslekler şaşırttı! İşveren çok zor bulunan çalışanlar için sıraya giriyor

BU İŞİ YAPANLAR AÇIKTA KALMADI

İŞKUR verilerine göre eleman açığı olan mesleklere bakıldığında da beklenenin aksine üniversite mezunları ilk sırada değil. En çok açık iş alanı turizm ve otelcilik elemanı oldu. Turizm merkezlerindeki yaz ayı hareketliliği iş ilanlarına da yansıdı. İşveren özellikle ana sektör olan turizmde eleman bulamamaktan yakınıyor. Yabancıların Türkiye tercihi sektörü hareketlendirirken, oteller hizmette aksama yaşanmaması için en çok alım yapan sektörler arasında oldu.