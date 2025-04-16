İŞKUR 440.000 TL ve 580.000 TL hibe desteği veriyor! İşte İŞKUR hibe destek programının detayları

Kuruluş (Demirbaş) Desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 350.000 TL olmak üzere KDV ve tüm gider kalemleri dahil en fazla 440.000 TL.