İŞKUR 440.000 TL ve 580.000 TL hibe desteği veriyor! İşte İŞKUR hibe destek programının detayları
İŞKUR engelli ve eski hükümlü bireylerin istihdamını artırmak ve girişimciliklerini desteklemek amacıyla çeşitli hibe programları sundu.
İŞKUR, engelli ve eski hükümlü bireylerin istihdamını artırmak ve girişimciliklerini desteklemek için çeşitli hibe programları sunuyor. Bu destekler, dezavantajlı grupların ekonomik hayata daha etkin bir şekilde katılmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. İşte İŞKUR hibe destek programının detayları;
Kuruluş (Demirbaş) Desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 350.000 TL olmak üzere KDV ve tüm gider kalemleri dahil en fazla 440.000 TL.
Diğer sektörlere ait projelerde ise işletme gideri desteği yıllık toplamda en fazla 115.000 TL, kuruluş (demirbaş) desteği ise vergiler dahil en fazla 435.000 TL olmak üzere KDV ve tüm gider kalemleri dahil en fazla 580.000 TL olarak belirlenmiştir.
ESKİ HÜKÜMLÜLÜLER İÇİN KENDİ İŞİNİ KURMA DESTEĞİ
Affa uğramış olsa dahi, belirli suçlardan mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suç nedeniyle bir yıl veya daha fazla hapis cezası almış ya da ceza süresine bakılmaksızın belirli suçlardan hüküm giymiş ve cezasını tamamlamış eski hükümlüler, Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığıyla İŞKUR'a başvurarak hibe desteğinden yararlanabilir.