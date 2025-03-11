İŞKUR 83 bin işçi arıyor! En çok aranan meslekler hangileri?

En çok aranan meslekler hangileri?

İŞKUR'un Şubat ayı işgücü istatistikleri belli oldu. Buna göre; İŞKUR aracılığıyla Şubat ayında 96 bin 692, yılın ilk iki ayında 204 bin 84 kişi işe yerleştirildi. İlk iki ayda işe yerleştirilenlerin 70 bin 531'i kadın, 56 bin 469'u genç, 8 bin 514'ü engelli ve 38 bin 656'sı yükseköğrenim mezunu oldu.