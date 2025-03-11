İŞKUR 83 bin işçi arıyor! En çok aranan meslekler hangileri?
Türkiye genelinde, çeşitli özel kurumsal şirketlerde ve fabrikalarda istihdam edilmek üzere İŞKUR vasıtasıyla toplamda 83 bin personel alımı yapılacak. KPSS şartlı veya şartsız, vasıflı-vasıfsız personel alımı için ilanlar yayınlandı. Peki, en çok aranan meslekler hangileri? İşte detaylar….
İŞKUR’da iş ilanı sayısı 83 bini geçti. Yüzlerce meslek gurubundan, her okul düzeyinden daimi ve geçici personel alımları devam ediyor. KPSS şartlı veya şartsız çeşitli kamu kuruluşlarına ve özel kurumlara vasıflı-vasıfsız on binlerce eleman alınacak.
2025 yılının ilk ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleşenler 204 bini geçerken, halen 83 bini aşkın açık iş bulunuyor.
Ekonomide istihdam dört koldan desteklenirken İŞKUR, istihdamı artıracak pek çok programı devreye aldı. İş arayanlarla işverenleri de buluşturan İŞKUR, son olarak başlattığı İŞKUR Gençlik Programı'yla üniversiteleri iş hayatına hazırlayan ve okurken harçlık alma imkanı sunuyor.
En çok aranan meslekler hangileri?
İŞKUR'un Şubat ayı işgücü istatistikleri belli oldu. Buna göre; İŞKUR aracılığıyla Şubat ayında 96 bin 692, yılın ilk iki ayında 204 bin 84 kişi işe yerleştirildi. İlk iki ayda işe yerleştirilenlerin 70 bin 531'i kadın, 56 bin 469'u genç, 8 bin 514'ü engelli ve 38 bin 656'sı yükseköğrenim mezunu oldu.