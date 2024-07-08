İŞKUR en çok aranan meslekleri açıkladı! İşte Türkiye'de en çok aranan 10 meslek

EN FAZLA AÇIK İŞ İMALAT SANAYİNDE

Sektörler itibarıyla en fazla açık iş 530 bin 202 ile imalat sanayi sektöründe yaşandı. Özel güvenlik görevlisi ise en çok işçi arayan meslek oldu.

Yılın ilk 6 ayında en çok aranan meslekler şöyle sıralandı: