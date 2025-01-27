İslam Memiş "altın bu rakama gelmeden girmem" diyerek uyardı! Kritik tahminlerini açıkladı

BİST 100 ENDEKSİ

10 bin 104 seviyesinden kapanış yapmıştı. 10 bin-10 bin 400 puan aralığını takip ediyorum. Pozitif görünüm devam ettiğinden düşüşleri alım fırsatı olarak göreceğim. Bu hafta 9 bin 900-10 bin 250 puan aralığını takip edeceğim.