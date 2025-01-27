İslam Memiş "altın bu rakama gelmeden girmem" diyerek uyardı! Kritik tahminlerini açıkladı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, dolar, borsa, gümüş ve bitcoin ile ilgili yatırımcıları yakından ilgilendiren uyarıları yaptı. Memiş "altın bu rakama gelmeden girmem" diyerek çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.
Finansal analist İslam Memiş altın, dolar, borsa, gümüş ve bitcoin ekseninde yeni haftayı değerlendirdi. Memiş söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizerek yatırımcılara uyarılarda bulundu.
İşte Memiş'in tahminleri...
BİST 100 ENDEKSİ
10 bin 104 seviyesinden kapanış yapmıştı. 10 bin-10 bin 400 puan aralığını takip ediyorum. Pozitif görünüm devam ettiğinden düşüşleri alım fırsatı olarak göreceğim. Bu hafta 9 bin 900-10 bin 250 puan aralığını takip edeceğim.
EUR/USD PARİTESİ
1,0494 seviyesinden kapanış yapmıştı. 1,0147 seviyesinin çok ucuz olduğunu belirtmiştim. 1,03 altındaki rakamları ucuz görmeye devam edeceğim. Bu hafta 1,03-1,05 aralığını takip edeceğim.