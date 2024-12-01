İslam Memiş altında 'alım fırsatı' için rakam verdi! 'Pazartesi' uyarısı geldi
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, dolar, euro ve borsa üzerindeki haftalık beklentilerini açıkladı. Memiş, altında alım fırsatı için rakam verdi.
Finansal analist İslam Memiş, kişisel Youtube kanalı üzerinden yaptığı yayında; altın, dolar, euro ve borsa ekseninde yeni haftayı değerlendirdi.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığın altını çizen Memiş'in öngörüleri şöyle:
BORSA İSTANBUL
- Borsa İstanbul 100 endeksi 9652 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Endesk tarafında 10.000 puan seviyesinin radarımızda olduğunu ifade etmişti. Pozitif bir seyir vardı geçen hafta. 10.000 puan seviyesini beklemeye devam ediyorum yeni haftada.
"Kısa vadede 9-400-9800 aralığına odaklandık"
- Düşüşleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim. Kısa vadede 9-400-9800 aralığına odaklandık. Mart ayına kadar beklediğim 12.000 seviyesi geçerliliğini korumakta.
DOLAR
- Dolar kuru 34,69 seviyesinde. Yeni hafta için de yükseliş beklentim devam ediyor. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Özellikle dolar endeksi107 seviyesinin üzerine kadar çıksa da haftayı 105.79’la kapadı. Buna rağmen dolar-TL’de düşüş yaşanmadı. İç piyasadaki dolar endeksinin dışarıdaki dalgalanmalara tepki vermediğini söyleyebilirim.