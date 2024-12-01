İslam Memiş altında 'alım fırsatı' için rakam verdi! 'Pazartesi' uyarısı geldi

DOLAR

- Dolar kuru 34,69 seviyesinde. Yeni hafta için de yükseliş beklentim devam ediyor. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Özellikle dolar endeksi107 seviyesinin üzerine kadar çıksa da haftayı 105.79’la kapadı. Buna rağmen dolar-TL’de düşüş yaşanmadı. İç piyasadaki dolar endeksinin dışarıdaki dalgalanmalara tepki vermediğini söyleyebilirim.