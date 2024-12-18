İslam Memiş "sakın bunu yapmayın büyük bir risk var" dedi! Altın ve dolar uyarısı geldi
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, dolar ve euro fiyatlarına ilişkin haftanın ikinci yarısına ilişkin değerlendirmelerde ve uyarılarda bulundu.
İslam Memiş, altın, dolar ve euro ekseninde haftanın ikinci yarısını değerlendirdi. Memiş, "FED 25 baz puanlık faiz indirim yerine pas geçerse dalgalanma olur" dedi. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in kişisel Youtube kanalındaki tahminlerde bulundu.
İslam Memiş'in öngörüleri şu şekilde:
Gözler saat 22.00'a çevrildi
"Bu hafta malum Amerika Merkez Bankası FED, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası başta olmak üzere 30'dan fazla Merkez Bankasının yılın son faiz kararını açıklayacağı bir hafta. Önemli bir hafta. Özellikle bu akşam çarşamba saat 22'de Amerika Merkez Bankası FED'in açıklayacağı faiz kararı devamında saat 22.30'da FED başkanı Powell'ın açıklamaları küresel piyasalarda önemli bir etkiye neden olacak. Perşembe günü piyasalarda bir dalgalanma olunca bilin ki FED'in kararı veya FED başkanı Powell'ın açıklamaları burada önemli olacak.
"Piyasaların yüzde 90'ı FED'in 25 baz puanlık faiz indirimini şimdiden fiyatladı"
FED şöyle bir mesaj verebilir; "Sıkılaştırma politikası devam ediyor. Faiz indirim sürecini başlattık. Faiz indirim politikaları tekrar devam ediyor ama çok sık olmamak şartıyla. Faiz indirimleri 2025 yılında devam edecek ama aralıkla devam edecek" diye şahin tonda bir açıklama yapmasını şahsen bekliyorum. FED 25 baz puanlık faiz indirim yerine pas geçerse sürpriz olur. Piyasaların yüzde 90'ı FED'in 25 baz puanlık faiz indirimini şimdiden fiyatladı.
"Bizim için sürpriz değildi"
Bu kapsamda dolar tarafındaki güçlü duruş devam ediyor ve bugün serbest piyasalarda dolar TL kuru 35 lira seviyesini test etti. Resmi kur tarafında 34.98 lira seviyesi var. Serbest piyasalarda bir tık daha değerli olan bir dolar kuru var 35.02 seviyesinde. Yani şunu söyleyebiliriz; artık dolar kuru Türkiye'de 35 lira seviyesine oturdu. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini zaten bekliyorduk. Bizim için sürpriz değildi. Hatta bu baskılanma süreci olmazsa 40 ve üzerindeki bir rakam bekliyorduk ama kontrollü bir şekilde baskılanma süreci devam ediyor.