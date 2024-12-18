İslam Memiş "sakın bunu yapmayın büyük bir risk var" dedi! Altın ve dolar uyarısı geldi

"Bizim için sürpriz değildi"

Bu kapsamda dolar tarafındaki güçlü duruş devam ediyor ve bugün serbest piyasalarda dolar TL kuru 35 lira seviyesini test etti. Resmi kur tarafında 34.98 lira seviyesi var. Serbest piyasalarda bir tık daha değerli olan bir dolar kuru var 35.02 seviyesinde. Yani şunu söyleyebiliriz; artık dolar kuru Türkiye'de 35 lira seviyesine oturdu. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini zaten bekliyorduk. Bizim için sürpriz değildi. Hatta bu baskılanma süreci olmazsa 40 ve üzerindeki bir rakam bekliyorduk ama kontrollü bir şekilde baskılanma süreci devam ediyor.