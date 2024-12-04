İslam Memiş'ten altın yatırımcısına dikkat çeken uyarı: O tarihten sonra rüzgar tersine döner!

Diğer yandan Donald Trump, BRICS ülkelerinin rezerv para birimi olarak ABD doları kullanma taahhüdünde bulunmalarını istedi. "Aksi taktirde yüzde 100 gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacaklar." Trump'ın bu tehditleri hem küresel ticaret ve jeoolitik riskleri yeniden tetikleyecek. Artık sahne de "Dolar ve dolar bazlı entrümamlar" var. Ticaret savaşları ve jeopolitik gerilimlerin sesi gelmeye devam ediyor.