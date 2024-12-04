İslam Memiş'ten altın yatırımcısına dikkat çeken uyarı: O tarihten sonra rüzgar tersine döner!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcıları için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memiş, tarih vererek, "Rüzgar tersine döner" dedi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Piyasalarda bir yol ayırımı olacak ve özellikle küçük yatırımcılar dikkat etmeli” diyerek önemli uyarılarda bulundu.
İşte, yatırımcıları ilgilendiren o açıklamalar...
Memiş, tv100.com'da yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı:
"Piyasalar Aralık ayında bir yol ayırımında olacak! Bunun iki nedeni var; Donald Trump'ın söylem değişikliği ve Noel tatili...
Diğer yandan Donald Trump, BRICS ülkelerinin rezerv para birimi olarak ABD doları kullanma taahhüdünde bulunmalarını istedi. "Aksi taktirde yüzde 100 gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacaklar." Trump'ın bu tehditleri hem küresel ticaret ve jeoolitik riskleri yeniden tetikleyecek. Artık sahne de "Dolar ve dolar bazlı entrümamlar" var. Ticaret savaşları ve jeopolitik gerilimlerin sesi gelmeye devam ediyor.