İslam Memiş'ten kritik altın uyarısı: "Yükselişlere hazır olmak gerekli"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalarla ilgili yaptığı değerlendirmelerde altın ve dolar için önemli uyarılarda bulundu.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili 2025 yılı beklentilerini paylaştı.
Memiş'in tv100'deki yazısı şu şekilde oldu:
"Donald Trump, yemin ederek ABD'nin 47. Başkanı olarak görevine başladı.
Seçim meydanlarında verdiği mesajlar, seçim sürecinde yaşadığı süikast girişimleri ve yargılanma süreciyle çok konuşuldu.
Seçim öncesine dönmek gerekirse ABD halkının Trump'ı seçme nedenlerinin başında ekonomi geliyor. Yüksek enflasyon, ABD halkını Trump'a yönlendirdi.
Geçmiş dönemdeki ekonomi başarısı onun kazanmasında önemli bir etken oldu. Artık Trump'ın tüm açıklamaları ve kararları sadece ABD halkını değil, tüm küresel piyasaları etkileyecek.
- Çin-ABD ticaret gerilimi
- AB ülkelerine planlar ek vergiler
- Fed'in faiz politikası ve doların geleceği
- Kripto para piyasalarının geleceği
- Jepolitik gerilim stratejileri
gibi bir çok başlık direkt olarak küresel ekonomilerde etkili olacak.
Trump, yemin ettikten sonra 7 karara imza attı.
1- TikTok yasağını 75 gün erteledi
2- ABD'yi Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkardı
3- Paris İklim Anlaşması'ndan tekrar çekildi
4- ABD-Meksika sınırında acil durum ilan etti
5- ABD vatandaşı olmayan çocuklara vatandaşlık hakkı sağlayan uygulamayı sonlandırdı
6- Kongre baskını olaylarına karışmakla suçlanan 1.600 kişi için af çıkardı
7- Kadın ve erkek olmak üzere yalnızca iki cinsiyeti kabul etti