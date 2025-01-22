İslam Memiş'ten kritik altın uyarısı: "Yükselişlere hazır olmak gerekli"

Geçmiş dönemdeki ekonomi başarısı onun kazanmasında önemli bir etken oldu. Artık Trump'ın tüm açıklamaları ve kararları sadece ABD halkını değil, tüm küresel piyasaları etkileyecek.

- Çin-ABD ticaret gerilimi

- AB ülkelerine planlar ek vergiler

- Fed'in faiz politikası ve doların geleceği

- Kripto para piyasalarının geleceği

- Jepolitik gerilim stratejileri

gibi bir çok başlık direkt olarak küresel ekonomilerde etkili olacak.