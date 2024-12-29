İslam Memiş'ten yatırımcılara altın ve dolar açıklamaları: "Fiziki altınlarınıza sahip çıkın!"

Eğer TL borçlanmayı düşünüyorlarsa ve TL borcunu bulabiliyorlarsa sorun yok. Bir problem yaşamazlar. Ama yeni iş kuracaklar, yeni ticaret yapacaklar veya borçlanmayla alakalı döviz üzerinden düşüncesi olanların bence çok dikkat etmesi lazım o süreçte.