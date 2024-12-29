İslam Memiş'ten yatırımcılara altın ve dolar açıklamaları: "Fiziki altınlarınıza sahip çıkın!"
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2025 yılına ilişkin altın ve dolar piyasalarındaki beklentilerini ve yatırımcılara yönelik uyarılarını paylaştı.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2025 yılına ilişkin altın ve dolar piyasaları üzerine önemli uyarılarda bulundu.
Yatırımcılar için dikkat çekici açıklamalarda bulunan Memiş, dövizle borçlanmaktan kaçınılması gerektiğini vurgularken, uzun vadeli yatırım için fiziki altına işaret etti.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in TGRT Haber'deki açıklamaları şu şekilde oldu:
"Vatandaşın, döviz geliri yoksa döviz olarak kesinlikle borçlanmamalı. Altın geliri yoksa kesinlikle altın olarak borçlanmamalı. Bu borçlanma kısmına mümkünse dikkat etmek lazım. Ama Türk lirası üzerinden borçlanmada bir problem yok.