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  4. İslam Memiş'ten yatırımcılara altın ve dolar açıklamaları: "Fiziki altınlarınıza sahip çıkın!"

İslam Memiş'ten yatırımcılara altın ve dolar açıklamaları: "Fiziki altınlarınıza sahip çıkın!"

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2025 yılına ilişkin altın ve dolar piyasalarındaki beklentilerini ve yatırımcılara yönelik uyarılarını paylaştı.

İslam Memiş'ten yatırımcılara altın ve dolar açıklamaları: "Fiziki altınlarınıza sahip çıkın!" - Sayfa 1

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2025 yılına ilişkin altın ve dolar piyasaları üzerine önemli uyarılarda bulundu.

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İslam Memiş'ten yatırımcılara altın ve dolar açıklamaları: "Fiziki altınlarınıza sahip çıkın!" - Sayfa 2

Yatırımcılar için dikkat çekici açıklamalarda bulunan Memiş, dövizle borçlanmaktan kaçınılması gerektiğini vurgularken, uzun vadeli yatırım için fiziki altına işaret etti.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in TGRT Haber'deki açıklamaları şu şekilde oldu:

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İslam Memiş'ten yatırımcılara altın ve dolar açıklamaları: "Fiziki altınlarınıza sahip çıkın!" - Sayfa 3

"Vatandaşın, döviz geliri yoksa döviz olarak kesinlikle borçlanmamalı. Altın geliri yoksa kesinlikle altın olarak borçlanmamalı. Bu borçlanma​ kısmına mümkünse dikkat etmek lazım. Ama Türk lirası üzerinden borçlanmada bir problem yok.

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İslam Memiş'ten yatırımcılara altın ve dolar açıklamaları: "Fiziki altınlarınıza sahip çıkın!" - Sayfa 4

Eğer TL borçlanmayı düşünüyorlarsa ve TL borcunu bulabiliyorlarsa sorun yok. Bir problem yaşamazlar. Ama yeni iş kuracaklar, yeni ticaret yapacaklar veya borçlanmayla alakalı döviz üzerinden düşüncesi olanların bence çok dikkat etmesi lazım o süreçte.

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