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İslam Memiş'ten yatırımcılara 'dolar ve altın' uyarısı: Hazırlık yapmamız gerekiyor

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, dolar ve euro ekseninde yılın son ayıyla ilgili beklentilerini açıkladı. Memiş, açıklamalarında altın ve dolar için yeni ayda yatırımcıya uyarılarda bulundu.

İslam Memiş'ten yatırımcılara 'dolar ve altın' uyarısı: Hazırlık yapmamız gerekiyor - Sayfa 1

İslam Memiş, altın ve dolar için yeni ayda yatırımcıyı 'Hazırlık yapmamız gerekiyor' diyerek uyardı.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in Youtube kanalında paylaştığı açıklamaları şu şekilde oldu:

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İslam Memiş'ten yatırımcılara 'dolar ve altın' uyarısı: Hazırlık yapmamız gerekiyor - Sayfa 2

""Borsa İstanbul 9691 puanda. Borsa tarafındaki pozitif beklentim devam ediyor. 9400-9800 puan aralığını kısa vadede beklemeye devam ediyorum.

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İslam Memiş'ten yatırımcılara 'dolar ve altın' uyarısı: Hazırlık yapmamız gerekiyor - Sayfa 3

Dolar kuru güçlü duruşunu devam ettiriyor. Yukarı yönlü hareketlerin aralık ayında devam etmesini bekliyorum. Euro/dolar paritesinde yükseliş isteği var. 1.06 beklentimiz devam ediyor. Euro/TL kuru 36.48 TL. Pariteden destek alıyor. Geçen hafta düşük bir fiyatlamadaydı. Serbest piyasalarda döviz kurları daha ucuz. 36.42 TL'de olan euro/TL var.

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İslam Memiş'ten yatırımcılara 'dolar ve altın' uyarısı: Hazırlık yapmamız gerekiyor - Sayfa 4

Ons altın 2648 dolarda. Bugün gün içinde 2653 denemesi gördük. Yukarıda 2680 dolar direnci var. Kısa vadede beklediğimiz bant aralığında değişiklik yok. 2580 - 2680 dolar bant aralığına odaklandık ons altında. Çarşamba itibarıyla yukarı yönlü hareketleri bekliyorum.

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