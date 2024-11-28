İslam Memiş'ten yatırımcılara 'dolar ve altın' uyarısı: Hazırlık yapmamız gerekiyor

Dolar kuru güçlü duruşunu devam ettiriyor. Yukarı yönlü hareketlerin aralık ayında devam etmesini bekliyorum. Euro/dolar paritesinde yükseliş isteği var. 1.06 beklentimiz devam ediyor. Euro/TL kuru 36.48 TL. Pariteden destek alıyor. Geçen hafta düşük bir fiyatlamadaydı. Serbest piyasalarda döviz kurları daha ucuz. 36.42 TL'de olan euro/TL var.