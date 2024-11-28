İslam Memiş'ten yatırımcılara 'dolar ve altın' uyarısı: Hazırlık yapmamız gerekiyor
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, dolar ve euro ekseninde yılın son ayıyla ilgili beklentilerini açıkladı. Memiş, açıklamalarında altın ve dolar için yeni ayda yatırımcıya uyarılarda bulundu.
İslam Memiş, altın ve dolar için yeni ayda yatırımcıyı 'Hazırlık yapmamız gerekiyor' diyerek uyardı.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in Youtube kanalında paylaştığı açıklamaları şu şekilde oldu:
""Borsa İstanbul 9691 puanda. Borsa tarafındaki pozitif beklentim devam ediyor. 9400-9800 puan aralığını kısa vadede beklemeye devam ediyorum.
Dolar kuru güçlü duruşunu devam ettiriyor. Yukarı yönlü hareketlerin aralık ayında devam etmesini bekliyorum. Euro/dolar paritesinde yükseliş isteği var. 1.06 beklentimiz devam ediyor. Euro/TL kuru 36.48 TL. Pariteden destek alıyor. Geçen hafta düşük bir fiyatlamadaydı. Serbest piyasalarda döviz kurları daha ucuz. 36.42 TL'de olan euro/TL var.