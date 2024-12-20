İslam Memiş’ten yatırımcıya yılın son fırsatı uyarısı geldi! 'ucuz değil bedava' dedi ve rakam verdi

EN AZ 6 AY BEKLEMEK GEREK

Gümüşün gramında 33,50 lira destek seviyesini beklediğini kaydeden Memiş, “Şu an 33,40 lira seviyesinde. Yine gram gümüş almak isteyenler de bence alabilir. Çünkü ucuz. 2025 yılına ilişkin beklentim, gümüşün gram fiyatında 50 lira. Gümüşün ons fiyatında ise 45 dolar. Altın mı yoksa gümüş mü ucuz diye soranlara ise yanıtım tabi ki gümüş ucuz. Yine gümüş tarafında da sabırlı olmak gerek. Sabırlı olmayan yatırımcılar o tarafa hiç bakmasın, çünkü onlar o tarafın kaymağını yiyemez. Gümüş aldığın zaman en az 6 ay beklemek gerek." dedi.