İslam Memiş’ten yatırımcıya yılın son fırsatı uyarısı geldi! 'ucuz değil bedava' dedi ve rakam verdi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, jeopolitik gerilimler, Fed'in faiz politikaları ve Avrupa'daki lider değişimlerinin piyasalara etkisini değerlendirerek altın ve gümüş yatırımcılarına önemli mesajlar verdi. Yılın son haftalarında piyasalardaki hareketliliğin süreceğine dikkat çeken Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, dolar ve euro ekseninde yılın son haftalarını değerlendirdi. Memiş, altının alım zamanı gelip gelmediğiyle ilgili görüşlerini de paylaştı. Memiş söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizdi.
İşte Memiş'in kişisel Youtube kanalındaki tahminleri...
2025’TEKİ ALTIN GÜMÜŞ RASYOSUNDAKİ BEKLENTİ 72
Ons gümüş tarafında 29,80 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme beklediğini sözlerine ekleyen Memiş, “Şu an 29,56 dolar seviyesinde. Elinde dolar ve Türk Lirası bulunduranlar, gümüş almak için fırsat kollayanlar müthiş bir fırsat yakaladı. Ucuz kalmaya devam ediyor. Çünkü altın gümüş rasyosu 88 seviyesinde. Bunlar çok güzel fırsatlar. 2025 yılındaki altın gümüş rasyosundaki beklenti 72” diye konuştu.
EN AZ 6 AY BEKLEMEK GEREK
Gümüşün gramında 33,50 lira destek seviyesini beklediğini kaydeden Memiş, “Şu an 33,40 lira seviyesinde. Yine gram gümüş almak isteyenler de bence alabilir. Çünkü ucuz. 2025 yılına ilişkin beklentim, gümüşün gram fiyatında 50 lira. Gümüşün ons fiyatında ise 45 dolar. Altın mı yoksa gümüş mü ucuz diye soranlara ise yanıtım tabi ki gümüş ucuz. Yine gümüş tarafında da sabırlı olmak gerek. Sabırlı olmayan yatırımcılar o tarafa hiç bakmasın, çünkü onlar o tarafın kaymağını yiyemez. Gümüş aldığın zaman en az 6 ay beklemek gerek." dedi.
AVRUPA’DAKİ LİDER DEĞİŞİMLERİ EKONOMİYİ NASIL ETKİLEYECEK?
Suriye merkezli risklerin devam ettiğinin altını çizen İslam Memiş, küresel ekonomiye dair belirsizliklerin sürdüğünü, dünyada enflasyonist bir ortam olduğunu ayrıca hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde de riskler bulunduğunu aktardı. Memiş, “Avrupa'da liderler değişiyor ve bu liderlerde ciddi sıkıntılar var. Bu lider değişimleri küresel ekonomiyi olumsuz anlamda etkileyecek” dedi.