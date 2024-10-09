İSO Başkanı Bahçıvan önermişti: ‘Altın konut’ modeli Türkiye'de uygulanabilir mi? Uzmanı yorumladı

ALTIN PEŞİNATLI KREDİ MODELİ

Son dönemde kredi faizlerinin bir hayli yükselmesiyle birlikte kredili konut satışları azalmış, bu durum konuta olan talebi epey düşürmüştü. Hem yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması hem konuta olan talebin artırılması amacıyla iş dünyasından yeni bir öneri geldi.

Ekonomi Masası canlı yayınında konuşan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, konut piyasasının durgun olduğu bu dönemde, “Vatandaş aldığı konutun %25- 30’unu yastıkaltı altınını getirerek ödesin, Merkez Bankası bu altını alsın rezervlerini artırsın. Sonra da 10- 15 yıllık konut kredisini sübvansiyonlu versin” dedi.