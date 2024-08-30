İşsizliğe karşı 3 gün formülü: Kimler başvurabilecek? Günlük ne kadar ücret verilecek?

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre kamuda işsizlere yönelik olarak ‘haftada 3 gün gitmeli’ ve ‘harçlık ödemeli’ yeni bir işgücü uyum programı başlatılıyor. Buna göre, işsizlere kamu kurumları bünyesinde ilk bir ay çocuk bakım işleri, ağaçlandırma gibi konularda eğitimler verilecek. Sonrasında ise bu kişiler haftada 3 gün kamu kurumlarında eğitim aldıkları konularla ilgili çalışacak.