İşsizlik oranı nasıl hesaplanır? TÜİK’in işsizlik ölçümünde kullandığı 3 kriter
İşsizlik, çalışma istek ve yeteneğine sahip olunmasına rağmen piyasa ücret düzeyinde bir iş bulamama durumudur. Peki, işsizlik oranı nasıl hesaplanır? İşsizlik oranını hesaplamada hangi formül kullanılır? TÜİK’in işsizlik ölçümünde kullandığı kriterler nelerdir? İşte, işsizlik ve işsizlik oranına dair detaylar…
“İşsiz” kime denir?
İşsizlik oranının hangi formül ile hesaplandığından önce “İşsiz kime denir?” sorusunu cevaplanması konuyu aydınlatmada yardımcı olacaktır. TÜİK’in tanımına göre işsiz, “referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan kişilerden iş aramak için son üç ay içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan kurumsal olmayan çalışma çağındaki tüm kişilerdir.
Öte yandan, 3 ay içinde başlayabileceği bir iş bulmuş ya da kendi işini kurmuş ancak işe başlamak ya da işbaşı yapmak için çeşitli etkinliklerini tamamlamak amacıyla bekleyenler de işsiz kapsamında yer almaktadır.
TÜİK’in işsizlik ölçümünde kullandığı kriterler
TÜİK’in işsizlik ölçümünde kullandığı 3 kriter bulunmaktadır. Bunlar;
1-) İşi yok
Bu kriter, referans dönemi içinde istihdam edilmemiş olanları kapsar. Dolayısıyla, bu dönem içerisinde, düzensiz de olsa bir işte çalışmış olan kişi, yeni bir iş arıyor olsa bile işsiz sayılmaz.
2-) İş arıyor
Bu kriter, son üç ay içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış olmayı gerektirir. Bu kanallardan bazıları: İş kurumuna başvurmak, doğrudan işverenlere iş başvurusu yapmak, bu konuda akraba ve arkadaşlarının yardımına başvurmak ya da kendi işyerini kurmaya yönelik girişimlerde bulunmayı kapsamaktadır.