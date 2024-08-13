İşsizlik oranı nasıl hesaplanır? TÜİK’in işsizlik ölçümünde kullandığı 3 kriter

“İşsiz” kime denir?

İşsizlik oranının hangi formül ile hesaplandığından önce “İşsiz kime denir?” sorusunu cevaplanması konuyu aydınlatmada yardımcı olacaktır. TÜİK’in tanımına göre işsiz, “referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan kişilerden iş aramak için son üç ay içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan kurumsal olmayan çalışma çağındaki tüm kişilerdir.