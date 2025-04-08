İstanbul bakın kaçıncı sırada? Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı: Listenin ilk sırası şaşırttı

Dünyanın önde gelen yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık danışmanlık firması Henley & Partners ile küresel veri istihbarat şirketi New World Wealth'in birlikte hazırladığı "Dünyanın En Zengin Şehirleri 2025 Raporu" yayımlandı. Bu rapor, dünya genelindeki en zengin 50 şehri, milyoner ve milyarder sayılarına göre sıraladı.

İşte dünyanın en zengin şehirleri...