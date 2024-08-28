İstanbul'da en çok ve en az konut satılan ilçeler belli oldu! İşte ilçe ilçe satış rakamları...
İstanbul Planlama Ajansı tarafından Ocak - Haziran 2024 dönemini kapsayan İstanbul Veri Bülteni'nde konut satış rakamlarına ve istatistiklerine yer verildi. Yılın ilk altı ayında en çok ve en az konut satılan ilçeler belli oldu.
İstanbul’da 2024 yılının ilk altı ayında konut satışları 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 azalarak 93.052 konut olarak hesaplandı. İstanbul’da 2024 yılının ilk altı ayında konut satışlarının büyük çoğunluğu ikinci el olarak gerçekleşti
İkinci el satışlar düştü, ilk el satışlar arttı
İstanbul’da ilk altı aylık dönemde 2023 yılının aynı dönemine kıyasla ikinci el satışlarda yüzde 5,9 düşüş gözlemlenirken, ilk el satışlar yüzde 2,7 arttı.
En çok konut satışı yapılan ay Mart oldu
İstanbul’da 2024 yılının ilk altı ayında en çok konut satışı yapılan ay 19.040 satışla Mart olurken, en az satış 12.406 adet ile Nisan ayında gerçekleşti.
Konut satışlarının yüzde 62,3’ü Avrupa Yakası’nda gerçekleşti
2024 yılının ilk altı ayında konut satışlarının yüzde 62,3’ü Avrupa Yakası’nda, yüze 37,7’si ise Anadolu Yakası’nda gerçekleşti. Avrupa Yakası’nda gerçekleşen konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 azalırken, Anadolu Yakası’nda yüzde 2,1 arttığı görüldü
İşte ilçe ilçe toplam konut satışları...