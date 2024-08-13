İstanbul'da kira fiyatları fırladı! İşte İstanbul'un kirası en yüksek ve en düşük ilçeleri
Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da, kiralık ev fiyatları bazı ilçelerde oldukça yüksek seviyelere ulaşmış durumda. İşte İstanbul'un kirası en yüksek ve en düşük ilçeleri...
Türkiye'nin en fazla nüfusuna sahip şehri İstanbul'da, kiralık ev fiyatları ilçelere göre büyük farklılıklar gösteriyor. İstanbul'un 39 ilçesi arasında, 100 bin TL'ye kadar çıkan kiralık evler bulunabildiği gibi, 12 bin TL civarında kiralık daireler de mevcut.
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İşte en ucuz ve en pahalı kiralık evlerin bulunduğu ilçeler:
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Ev kiralarının en pahalı olduğu ilçeler:
Sarıyer - 52 bin TL
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Beşiktaş - 42 bin 500 TL
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