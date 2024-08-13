İstanbul'da kira fiyatları fırladı! İşte İstanbul'un kirası en yüksek ve en düşük ilçeleri

Türkiye'nin en fazla nüfusuna sahip şehri İstanbul'da, kiralık ev fiyatları ilçelere göre büyük farklılıklar gösteriyor. İstanbul'un 39 ilçesi arasında, 100 bin TL'ye kadar çıkan kiralık evler bulunabildiği gibi, 12 bin TL civarında kiralık daireler de mevcut.