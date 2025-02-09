İstanbul'da kira fiyatları rekor kırdı! En pahalı 15 mahallenin listesi belli oldu
İstanbul'da kira fiyatları, doktor maaşlarını geride bırakacak seviyelere ulaştı. Lüks semtlerde 100 m²’lik daire kiraları 60 bin TL’yi geçerken, bazı bölgelerde fiyatlar en düşük doktor maaşı olan 72 bin TL’yi aştı.
Türkiye'de maaşların kiraları karşılamakta zorlandığı bir dönemde, İstanbul’un lüks semtlerinde kira fiyatları zirveye ulaştı. 2025 yılında asgari ücretin 22 bin lira olarak belirlenmesiyle, şehrin yüksek emlak değerine sahip bölgelerinde ve villaların bulunduğu mahallelerde 100 metrekarelik daire kiraları 60 bin TL’yi geçti.
İstanbul genelinde 100 metrekarelik dairelerde ortalama kira ise 26.500 TL’ye yükseldi. Yeni yılda fiyatlar yüzde 45 oranında arttı ve bazı bölgelerde kira bedelleri, en düşük doktor maaşı olan 72 bin TL'yi bile geçti.
Gazete Duvar'ın Endeksa verilerinden derlediği habere göre, İstanbul’da 100 metrekare olarak baz alınan konut kiralarına göre en pahalı 15 mahallenin listesi şu şekilde oluştu.