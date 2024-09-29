İstanbul'da kira fiyatları uçuşa geçti: İşte ilçe ilçe ortalama kiralar...
İstanbul'da kira fiyatları geçen yıla göre yüzde 46 arttı. İstanbul'da kira ortalaması en düşük ilçede ortalama 13 bin 800 olurken 3 ilçede ortalama 35 bin lirayı aştı. İşte ilçe ilçe ortalama kira fiyatları...
Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda hızla artan konut kiraları getirilen yüzde 25 tavan zam oranına rağmen durmak bilmedi. Yasa fiiliyatta uygulanmazken kiracı ile ev sahibi davaları da mahkemeleri doldurdu. 1 Temmuz'da son verilen uygulama ile artık kira zamları yıllık enflasyona göre belirleniyor.
Yüksek kira fiyatlarından dolayı halkın barınma sıkıntısı çektiği dönemde en fazla kira artışı yaşanan illerden biri de İstanbul oldu. Endeksa verilerine göre İstanbul'da Temmuz ayı itibariyle konut kiraları son 1 yıl içinde yüzde 46,82 oranında arttı. İstanbul genelinde ortalama konut kirası 24 bin 400 lira oalrak ölçülürken ortalama metrekare fiyatı ise 244 lira olarak hesaplandı.
Endeksa verilerinden yapılan derlemeye göre İstanbul'un ilçelerinde 100 metrelik konut kiraları şu şekilde hesaplandı:
Esenyurt
13 bin 800 TL
Arnavutköy
15 bin 400 TL
Sultangazi
16 bin TL