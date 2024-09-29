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  4. İstanbul'da kira fiyatları uçuşa geçti: İşte ilçe ilçe ortalama kiralar...

İstanbul'da kira fiyatları uçuşa geçti: İşte ilçe ilçe ortalama kiralar...

İstanbul'da kira fiyatları geçen yıla göre yüzde 46 arttı. İstanbul'da kira ortalaması en düşük ilçede ortalama 13 bin 800 olurken 3 ilçede ortalama 35 bin lirayı aştı. İşte ilçe ilçe ortalama kira fiyatları...

İstanbul'da kira fiyatları uçuşa geçti: İşte ilçe ilçe ortalama kiralar... - Sayfa 1

Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda hızla artan konut kiraları getirilen yüzde 25 tavan zam oranına rağmen durmak bilmedi. Yasa fiiliyatta uygulanmazken kiracı ile ev sahibi davaları da mahkemeleri doldurdu. 1 Temmuz'da son verilen uygulama ile artık kira zamları yıllık enflasyona göre belirleniyor.

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İstanbul'da kira fiyatları uçuşa geçti: İşte ilçe ilçe ortalama kiralar... - Sayfa 2

Yüksek kira fiyatlarından dolayı halkın barınma sıkıntısı çektiği dönemde en fazla kira artışı yaşanan illerden biri de İstanbul oldu. Endeksa verilerine göre İstanbul'da Temmuz ayı itibariyle konut kiraları son 1 yıl içinde yüzde 46,82 oranında arttı. İstanbul genelinde ortalama konut kirası 24 bin 400 lira oalrak ölçülürken ortalama metrekare fiyatı ise 244 lira olarak hesaplandı.

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İstanbul'da kira fiyatları uçuşa geçti: İşte ilçe ilçe ortalama kiralar... - Sayfa 3

Endeksa verilerinden yapılan derlemeye göre İstanbul'un ilçelerinde 100 metrelik konut kiraları şu şekilde hesaplandı:

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İstanbul'da kira fiyatları uçuşa geçti: İşte ilçe ilçe ortalama kiralar... - Sayfa 4

Esenyurt

13 bin 800 TL

Arnavutköy

15 bin 400 TL

Sultangazi

16 bin TL

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