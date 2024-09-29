İstanbul'da kira fiyatları uçuşa geçti: İşte ilçe ilçe ortalama kiralar...

Yüksek kira fiyatlarından dolayı halkın barınma sıkıntısı çektiği dönemde en fazla kira artışı yaşanan illerden biri de İstanbul oldu. Endeksa verilerine göre İstanbul'da Temmuz ayı itibariyle konut kiraları son 1 yıl içinde yüzde 46,82 oranında arttı. İstanbul genelinde ortalama konut kirası 24 bin 400 lira oalrak ölçülürken ortalama metrekare fiyatı ise 244 lira olarak hesaplandı.