İstanbul'da kiralar düşer mi? Uzmandan dikkat çeken öneri!
İstanbul'un kira fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 46 artarken, bazı semtlerdeki kiralar dudak uçuklatıyor! Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanvekili Mustafa Hakan'a göre, kiralarda düşüş yaşanabilmesi için çözüm daha fazla konut üretmek...
İstanbul'un kira fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 46 arttı. Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer'de ortalama kira rakamları 35 bin TL'yi geçerken, en düşük kiralık dairelerin olduğu Esenyurt'ta bile kira fiyatları 13 bin 800 TL'ye çıktı.
İstanbul genelinde ortalama metrekare fiyatı ise 244 lira olarak hesaplandı.
İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki kira fiyatları artmaya devam ediyor. Yüzde 25 tavan uygulamasının kaldırılmasından sonra kiralar çoğu ilçede astronomik rakamlara yükselirken, ev sahibi ve kiracılar arasındaki ihtilafları da mahkemelere taşınıyor.
Dar ve orta gelirli vatandaşlar, bir yandan da sosyal medyada yüksek kira fiyatlarını kimlerin, nasıl ödediğini tartışırken, büyük veri analizleri üzerinden gayrimenkul değerlendirmesi sunan "Endeksa" platformu ise kiralardaki artış eğrisini gözler önüne serdi.