İstanbul'da kiralar düşer mi? Uzmandan dikkat çeken öneri!

İstanbul'un kira fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 46 arttı. Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer'de ortalama kira rakamları 35 bin TL'yi geçerken, en düşük kiralık dairelerin olduğu Esenyurt'ta bile kira fiyatları 13 bin 800 TL'ye çıktı.