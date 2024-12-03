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  4. İstanbul'da kiralar en çok 'ucuz' denilen iki ilçede fırladı! İşte İstanbul'un en pahalı ilçeleri...

İstanbul'da kiralar en çok 'ucuz' denilen iki ilçede fırladı! İşte İstanbul'un en pahalı ilçeleri...

İstanbul'da 16 bin TL'nin altında kiralık ev bulmak neredeyse hayal oldu. Kiraların en yüksek olduğu ilçeler ise Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy... Ancak bugüne dek kiraların en düşük olduğu ilçeler arasında gösterilen Çatalca ve Şile kira artış oranında rekor kırdı.

İstanbul'da kiralar en çok 'ucuz' denilen iki ilçede fırladı! İşte İstanbul'un en pahalı ilçeleri... - Sayfa 1

İstanbul'da ev sahibi olmak ya da kiralık konut bulmak giderek zorlaşıyor. Sahibinden.com Emlak Endeksi verilerine göre, şehirdeki en uygun konutların fiyatı ortalama 2,5 milyon TL’den başlarken, kiralar da cep yakıyor.

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İstanbul'da kiralar en çok 'ucuz' denilen iki ilçede fırladı! İşte İstanbul'un en pahalı ilçeleri... - Sayfa 2

16 BİN TL'NİN ALTINDA KİRALIK EV YOK

En düşük kira bedeli aylık 16 bin 277 TL olarak hesaplanırken, Sarıyer’de bu rakam 70 bin TL’ye kadar çıkıyor.

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İstanbul'da kiralar en çok 'ucuz' denilen iki ilçede fırladı! İşte İstanbul'un en pahalı ilçeleri... - Sayfa 3

İŞTE İSTANBUL’UN EN PAHALI İLÇELERİ

İstanbul'da en yüksek ortalama konut fiyatları Sarıyer’de bulunuyor. İlçede bir evin fiyatı ortalama 16 milyon 323 bin TL’ye ulaşmış durumda.

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İstanbul'da kiralar en çok 'ucuz' denilen iki ilçede fırladı! İşte İstanbul'un en pahalı ilçeleri... - Sayfa 4

Beykoz 14 milyon 315 bin TL ile ikinci sırada yer alırken, Kadıköy ise 13 milyon 62 bin TL’lik ortalama fiyatıyla üçüncü sırada geliyor.

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