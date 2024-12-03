İstanbul'da kiralar en çok 'ucuz' denilen iki ilçede fırladı! İşte İstanbul'un en pahalı ilçeleri...
İstanbul'da 16 bin TL'nin altında kiralık ev bulmak neredeyse hayal oldu. Kiraların en yüksek olduğu ilçeler ise Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy... Ancak bugüne dek kiraların en düşük olduğu ilçeler arasında gösterilen Çatalca ve Şile kira artış oranında rekor kırdı.
İstanbul'da ev sahibi olmak ya da kiralık konut bulmak giderek zorlaşıyor. Sahibinden.com Emlak Endeksi verilerine göre, şehirdeki en uygun konutların fiyatı ortalama 2,5 milyon TL’den başlarken, kiralar da cep yakıyor.
16 BİN TL'NİN ALTINDA KİRALIK EV YOK
En düşük kira bedeli aylık 16 bin 277 TL olarak hesaplanırken, Sarıyer’de bu rakam 70 bin TL’ye kadar çıkıyor.
İŞTE İSTANBUL’UN EN PAHALI İLÇELERİ
İstanbul'da en yüksek ortalama konut fiyatları Sarıyer’de bulunuyor. İlçede bir evin fiyatı ortalama 16 milyon 323 bin TL’ye ulaşmış durumda.