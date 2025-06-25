İstanbul’da kiralık ev fiyatları uçuşta! En uygun kiralar hangi ilçede?
İstanbul’da yaz aylarında kira artışları hız kesmiyor. Pek çok kiracı hem ev sahiplerinin evden çıkarması hem de kira süresi dolduğu için taşınma telaşına girdi. Türkiye’nin en pahalı kiralarına sahip İstanbul’da da ev bulmak zorlaştı. Ev arayanlar kiralık daire fiyatlarını ve İstanbul’un en ucuz kirasının olduğu bölgelere gözünü dikti. Peki, en uygun kiralar hangi ilçede? İşte en ucuz ve en pahalı kiraların bulunduğu ilçeler…
İstanbul’da taşınma mevsimi başladı. Binlerce kişi tayin, okul kayıtları, kontrat süresinin dolması, ev sahiplerinin tahliye talepleri gibi pek çok nedenle evini taşıyor. Ancak, kiraların uçuşta olduğu İstanbul’da taşınmak kolay değil.
Kiralar cep yakıyor. İlçe ilçe hatta semt semt kiralar arasındaki uçurum dikkat çekiyor. Peki, en uygun kiralar hangi ilçede? İşte İstanbul’da en ucuz ve en pahalı kiraların bulunduğu ilçeler…