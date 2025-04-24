İstanbul’da konut fiyatları 5 yılda yüzde 515 arttı! İşte en pahalı ve en ucuz şehirler...
İstanbul, konut fiyatlarının en pahalı olduğu ikinci şehir olarak da öne çıkıyor. TCMB verilerine göre 2021 yılında 9 bin 917 TL olan metrekare konut fiyatı, bu yıl mart ayında 61 bin 85 TL’ye kadar yükseldi. Böylece 5 yıllık süreçte İstanbul’da konut fiyatı yüzde 515 arttı. Öte yandan yabancı yatırımcılar geçen yıl ilk çeyrekte İstanbul’dan 2 bin 53 adet konut alırken, bu yıl ilk çeyrekte bu rakam bin 785 adede kadar geriledi.
Depremin en çok hissedildiği İstanbul, aynı zamanda Türkiye’de konut fiyatlarının Muğla’dan sonra en yüksek olduğu ikinci il olarak da öne çıkıyor.
TCMB tarafından açıklanan verilere göre son 5 yılda İstanbul’da konut metrekare fiyatları şöyle:
- 2021: 9 bin 917 TL
- 2022: 28 bin 490 TL
- 2023: 48 bin 898 TL
- 2024: 55 bin 503 TL
- 2025 (İlk çeyrek): 61 bin 85 TL
RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?
- Son 5 yılda mega kentte konut fiyatları %515 yükseliş kaydetti.
- Bu yılın ilk çeyreğinde ise artış %10,06 olarak gerçekleşti.