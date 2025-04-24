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  4. İstanbul’da konut fiyatları 5 yılda yüzde 515 arttı! İşte en pahalı ve en ucuz şehirler...

İstanbul’da konut fiyatları 5 yılda yüzde 515 arttı! İşte en pahalı ve en ucuz şehirler...

İstanbul, konut fiyatlarının en pahalı olduğu ikinci şehir olarak da öne çıkıyor. TCMB verilerine göre 2021 yılında 9 bin 917 TL olan metrekare konut fiyatı, bu yıl mart ayında 61 bin 85 TL’ye kadar yükseldi. Böylece 5 yıllık süreçte İstanbul’da konut fiyatı yüzde 515 arttı. Öte yandan yabancı yatırımcılar geçen yıl ilk çeyrekte İstanbul’dan 2 bin 53 adet konut alırken, bu yıl ilk çeyrekte bu rakam bin 785 adede kadar geriledi.

İstanbul’da konut fiyatları 5 yılda yüzde 515 arttı! İşte en pahalı ve en ucuz şehirler... - Sayfa 1

Depremin en çok hissedildiği İstanbul, aynı zamanda Türkiye’de konut fiyatlarının Muğla’dan sonra en yüksek olduğu ikinci il olarak da öne çıkıyor.

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İstanbul’da konut fiyatları 5 yılda yüzde 515 arttı! İşte en pahalı ve en ucuz şehirler... - Sayfa 2

TCMB tarafından açıklanan verilere göre son 5 yılda İstanbul’da konut metrekare fiyatları şöyle:

- 2021: 9 bin 917 TL

- 2022: 28 bin 490 TL 

- 2023: 48 bin 898 TL

- 2024: 55 bin 503 TL

- 2025 (İlk çeyrek): 61 bin 85 TL

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İstanbul’da konut fiyatları 5 yılda yüzde 515 arttı! İşte en pahalı ve en ucuz şehirler... - Sayfa 3

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

- Son 5 yılda mega kentte konut fiyatları %515 yükseliş kaydetti. 

- Bu yılın ilk çeyreğinde ise artış %10,06 olarak gerçekleşti.

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İstanbul’da konut fiyatları 5 yılda yüzde 515 arttı! İşte en pahalı ve en ucuz şehirler... - Sayfa 4

EN PAHALI ŞEHİRLER

TCMB verilerine göre Mart 2025 itibarıyla Türkiye’nin en pahalı şehirleri ve metrekare satış fiyatları şöyle:

1- Muğla: 67 bin 86 TL

2- İstanbul: 61 bin 85 TL

3- Antalya: 43 bin 383 TL

4- İzmir: 41 bin 743 TL

5- Çanakkale: 40 bin 70 TL

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