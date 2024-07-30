İstanbul'da konut fiyatları değişti! Pahalı daireler değer kaybetti...
Endeksa, İBB’nin “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” raporunda gayrimenkul piyasasını inceledi.
Arka arkaya yaşanan depremler başta İstanbul olmak üzere birçok kentte çalışmaları hızlandırdı. Deprem riskine karşı önlemler artarken vatandaşın da tercihleri değişiyor.
Endeksa, İBB’nin “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” raporunda gayrimenkul piyasasını inceledi.
4 yılda en az değer kazananlar ise Maltepe Gülensu, Beşiktaş Ortaköy, Beyoğlu İstiklal ve Fatih Kocamustafapaşa mahalleleri şeklinde belirlendi. Kentsel dönüşümün gündemde olduğu mahallerde en fazla kira artışı Fikirtepe’de olurken, en az kira artışı ise Pendik Ertuğrulgazi’de Mahallesi'nde yaşandı. Haber Global'in haberine göre oranlar şu şekilde...
Maltepe/Esenkent:
Kentsel dönüşüm süreci toplu konut yapımlarıyla son yıllarda hızlanan Maltepe’nin Esenkent Mahallesi, yüksek riskli bölgeler arasında 4 yılda satılık konut değeri nominal olarak en fazla artan ikinci bölge. Esenkent’te ortalama satılık konut değerleri 4 yılda yüzde 1010 artış gösterdi. Satılık birim metrekare fiyatı 46 bin 872 TL/metrekare olan mahallede 2 yıllık satılık değer değişimi yüzde 146, yıllık satılık değer değişimi ise yüzde 16. Mahallenin 4 yıllık reel değer değişimi ise yüzde 123. Esenkent’in satılık konut piyasasındaki reel değişim, son bir yılda İstanbul’un diğer mahallelerinde olduğu gibi düşüşte. Satılık konut fiyatları son bir yılda reel olarak yüzde 33 düşüş gösterdi.