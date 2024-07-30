İstanbul'da konut fiyatları değişti! Pahalı daireler değer kaybetti...

Maltepe/Esenkent:

Kentsel dönüşüm süreci toplu konut yapımlarıyla son yıllarda hızlanan Maltepe’nin Esenkent Mahallesi, yüksek riskli bölgeler arasında 4 yılda satılık konut değeri nominal olarak en fazla artan ikinci bölge. Esenkent’te ortalama satılık konut değerleri 4 yılda yüzde 1010 artış gösterdi. Satılık birim metrekare fiyatı 46 bin 872 TL/metrekare olan mahallede 2 yıllık satılık değer değişimi yüzde 146, yıllık satılık değer değişimi ise yüzde 16. Mahallenin 4 yıllık reel değer değişimi ise yüzde 123. Esenkent’in satılık konut piyasasındaki reel değişim, son bir yılda İstanbul’un diğer mahallelerinde olduğu gibi düşüşte. Satılık konut fiyatları son bir yılda reel olarak yüzde 33 düşüş gösterdi.